Les Yellow Tigers s'inclinent en demi-finale contre la Suède, qui rejoint l'Ukraine

La Suède est qualifiée pour la finale qu'elle disputera contre l'Ukraine, en matches aller et retour les 6 et 9 juillet prochains. Les Yellow Tigers avaient fini en tête de leur groupe A avec 9 points, devant la Suède, qualifiée en tant que meilleur deuxième pour les demi-finales.

La Belgique prépare l'Euro féminin de volley, qui se déroulera cet été, notamment en Belgique. Les Yellow Tigers débuteront le 17 août face à la Hongrie. Elles affronteront ensuite la Slovénie le 19 août avant de défier l'Ukraine le 21 et la Pologne le 22. Elles termineront cette phase de groupes par un choc face à la Serbie, double championne du monde en titre, le jeudi 24 août. La Belgique jouera toutes ses rencontres du premier tour à Gand.

Les huitièmes (26-28 août) et les quarts de finale (29-30 août) se joueront à Bruxelles et Florence. Bruxelles sera également le théâtre des demi-finales et des finales, les 1er et 3 septembre.