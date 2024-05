Les Yellow Tigers visent elles aussi le Final Four de l'European Golden League

Les Yellow Tigers, l'équipe nationale belge féminine de volleyball, visent une place dans le carré final de l'European Golden League. Le coach national Kris Vansnick a exprimé cette ambition jeudi lors du media day organisé à Euro Volley Center de Vilvorde. Leurs homologues masculins, les Red Dragons, espèrent eux aussi disputer le Final Four de la compétition.

Celle-ci réunit douze nations. Les quatre premières se qualifient pour le Final Four. Le vainqueur et le finaliste participeront à la Challenger Cup, qui compte comme qualification pour la prestigieuse Volley Nations League.

Le tournoi féminin débute ce jeudi par un match entre l'Autriche et la République tchèque. Le premier adversaire de la Belgique sera l'Espagne le 18 mai. Un jour plus tard suivra la Suède, qui compte dans ses rangs l'une des meilleures joueuses du monde avec Isabelle Haak. L'Estonie, la Croatie, la République tchèque et l'Ukraine seront les autres adversaires proposées aux Tigers.