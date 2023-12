Les Young Red Lions balayent le Canada 12-0 dans leur 1er match de classement

Deux joueurs ont signés un quadruplé, avec des goals de champ de Max Luyten (2e, 4e, 10e et 56e) et 3 penalty-corners (pc) transformés par Hugo Labouchere (34e, 35e et 52e). Entre-temps, ce dernier avait également converti un stroke (42e). Un triplé de Lucas Balthazar, également sur pc (20e, 38e et 58e), et un dernier but de Thomas Crols (53e) ont donné au marquoir son allure finale.

Les jeunes Belges n'ont pu se qualifier pour les quarts de final en terminant à la 3e place de groupe D à la fin du 1er tour. Ils avaient débuté par une victoire 4-0 sur la Nouvelle-Zélande, mais ont ensuite perdu 5-3 face aux Pays-Bas et ont partagé 1-1 samedi avec le Pakistan, alors qu'une victoire leur était nécessaire.