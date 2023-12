Les Young Red Lions privés des quarts de finale après leur partage 1-1 avec le Pakistan

Les Young Red Lions n'ont pas réussi à se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe du monde juniors de hockey masculin (U21), samedi, à Kuala Lumpur, en Malaisie. La Belgique a en effet partagé l'enjeu 1-1 avec le Pakistan dans son 3e et dernier match de la phase de poules, alors qu'une victoire lui était nécessaire pour terminer à la 2e place du groupe D. Les jeunes Belges joueront les matchs de classement pour les places 9 à 16 du tournoi.

La Belgique a pris l'avance dès la 3e minute sur son 1er pc grâce à un rebond conclu par Jack Vloeberghs. Ce but qualifiait virtuellement les joueurs de Jeroen Baart pour les quarts jusqu'au 3e quart-temps. Ceux-ci ont toutefois dû déchanter lorsque les Pakistanais ont transformé leur 3e pc via Arbaz Ahmad (42e). Les jeunes Belges, qui avaient ouvert leur tournoi par un succès 4-0 sur la Nouvelle-Zélande avant une défaite 5-3 devant les Pays-Bas, ne sont ensuite jamais parvenus à inscrire un 2e but pour empocher les 3 points nécessaires à la qualification.

Au classement final du groupe D, les Pays-Bas qui ont conclu le 1er tour samedi avec une victoire 3-1 sur les Néo-Zélandais terminent 1er du groupe avec 7 points. Le Pakistan, grâce à son partage 3-3 avec les Néerlandais en début de tournoi, hérite de la 2e place donnant accès aux quarts, avec 5 unités. La Belgique est 3e (4 points) et poursuivra le tournoi, avec la Nouvelle-Zélande (0 point), dans des matches de classement hors du top 8 que les Young Lions débuteront lundi face au Canada.