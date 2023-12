Les Young Red Lions s'inclinent face aux Pays-Bas pour leur 2e match du tournoi

Samedi, lors de leur 3e et dernier match du groupe D, ils devront battre le Pakistan pour décrocher l'un des 2 tickets donnant accès aux quarts de finale.

Face aux Jong Oranje, les joueurs de Jeroen Bart ont laissé passé l'orage lors des 10 premières minutes, les Néerlandais ouvrant toutefois le score sur leur premier pc via Timo Boers (9e). Les Belges ont égalisé et pris l'avance avec quasi 100 pc de réussite sur un pc d'Hugo Labouchère (10e) et une action conclue par Maximilian Langer (12e). Les Pays-Bas ont bénéficié d'un brin de chance pour revenir à 2-2 avant la mi-temps, Labouchere déviant malencontreusement dans son but un centre de Casper van der Veen (18e).