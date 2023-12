Les Young Red Panthers "avaient une revanche à prendre" pour Gilles Verdussen

"Elles avaient hâte d'être sur le terrain pour terminer ce tournoi de la meilleure façon et réaliser quelque chose d'historique", a poursuivi l'assistant de Darran Bisley, le coach australien qui est lui-même le T2 de Verdussen aux commandes de l'équipe dames de l'Herakles. "C'est resté un peu tendu en première mi-temps, puisqu'on ne menait que d'un but. Nous avions manqué d'agressivité et de précision en zone de conclusion. Après, on savait que si l'on restait disciplinés, possédant la meilleure défense et gardienne du tournoi (seulement 2 buts encaissés, ndlr), cela allait rentrer et on a réussi à débloquer la situation sur pc."

Seules trois Young Panthers atteindront la limite d'âge la saison prochaine. "Le restet du groupe sera le même pour préparer la Coupe d'Europe de 2024. On en perdra encore de saison en saison, mais de nouveaux talents pointent déjà en U16 et U18 et promettent de belles années. Tout bénéfice pour l'équipe A. Six ou sept filles de ce noyau ont les capacités pour rejoindre un jour les Red Panthers, avec qui Astrid Bonami et Perrine De Clerck s'entraînent déjà. Pour Astrid, ce tournoi a été incroyable. Même si elle a déjà marqué avec les A, elle a débloqué son compteur dans sa catégorie d'âge, elle a appris à être décisive pour son pays. Cela la met en confiance pour le prochain tournoi des A dans 15 jours à Valence", a conclu Verdussen.