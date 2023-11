Les Young Red Panthers débutent leur tournoi par un succès 6-0 sur l'Allemagne

Les Young Red Panthers, l'équipe nationale féminine des moins de 21 ans, ont débuté la Coupe du monde juniors de hockey par un large succès 6-0 sur l'Allemagne dans leur 1er match du groupe C, mercredi à Santiago au Chili. Les protégées de Darran Bisley et Gilles Verdussen ont dominé les championnes d'Europe et vice-championne du monde en titre grâce à deux triplés d'Astrid Bonami et de Louise Dewaet.