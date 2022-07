Les Young Red Panthers partagent 1-1 avec les Pays-Bas dans leur 1er match à Gand

(Belga) L'équipe nationale belge féminine de hockey a débuté l'Euro juniors (-21 ans) par un partage 1-1 face aux Pays-Bas, dimanche dans les installations de La Gantoise. Les tournois masculin et féminin, initialement planifiés à Wavre, ont en effet été déplacés à Gand en raison d'un retard dans l'aménagement du stade de football Justin Peeters en terrain destiné au hockey, futur centre de haut niveau pour les équipes belges.

Les protégées de Darran Bisley, versées dans le groupe A en compagnie encore du pays de Galles et de l'Espagne, tenante du titre, ont fait jeu égal avec les Néerlandaises durant l'ensemble de la partie mais ont été surprises en début de match à la suite d'un raté dans la défense, permettant à Teuntje de Wit d'ouvrir le score (4e). Les Belges, 4e lors du dernier Euro de Valence en 2019, durent attendre la fin du 3e et avant-dernier quart-temps pour parvenir à égaliser. Un tir de revers d'Anne-Sophie Roels a permis à Noa Schreurs (42e) de garder la Belgique en lice pour une place en demi-finales avant ses deux derniers matchs du groupe A. Lundi, la Belgique de Charlotte Englebert et Hélène Brasseur, deux des Red Panthers confirmées du groupe, jouera son 2e match de poule contre le pays de Galles (18h40) et enchaînera mercredi avec sa dernière rencontre de groupe face à l'Espagne (17h45). Les deux premiers de chaque poule seront qualifiés pour les demies, prévues le vendredi 29 juillet. Comme pour les garçons qui entament leur tournoi dimanche à 17h30 contre l'Espagne, l'objectif de base est de se qualifier pour la prochaine Coupe du monde junior qui aura lieu au Chili à la fin de l'année 2023. Un résultat dans le top 5 est nécessaire pour y arriver. (Belga)