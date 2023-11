Les Young Red Panthers quasi assurées des quarts après leur succès 8-0 sur le Canada

Après avoir déjà dominé l'Allemagne 6-0 mercredi en ouverture du groupe C, les jeunes Belges seront déjà assurées des quarts de finale en cas de victoire des Indiennes sur l'Allemagne dans le match à suivre. Dans le cas contraire, elles n'auront besoin que d'un point samedi contre l'Inde dans leur troisième et dernier match de la phase de poules pour terminer parmi les deux premières équipes au classement et rejoindre le top-8.

Contre les Canadiennes, battues 12-0 par l'Inde mercredi, les protégées de Darran Bisley ont ouvert la marque dès la 3e minute par Astrid Bonami. Perrine De Clerck, à l'interception et la finition (7e), et Maura Cornelissens (11e) ont ensuite porté l'avance de la Belgique à 3-0 à la fin du 1er quart-temps. Le score n'a plus évolué avant le repos, mais un doublé de Louise Dewaet (36e et 39e) et Mathe-Marie Geerts (43e) ont relancé les Belges dans le 3e quart. Bonami (49e), pour son 5e but du tournoi (comme Dewaet) et Geerts (52e) ont fixé le score dans la dernière période.