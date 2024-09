L'Espagne à nouveau sur la route des Red Lions et Red Panthers l'été prochain à l'Euro

Les Red Lions et les Red Panthers connaissent leurs adversaires dans leurs groupes lors des prochains championnats d'Europe de hockey, du 8 au 17 août 2025, à Mönchengladbach, en Allemagne. Le tirage au sort des deux poules a été effectué jeudi par la fédération européenne (EHF) et a placé la Belgique dans le groupe A chez les messieurs et dans le groupe B chez les dames.