L'Espagnol Mohamed Katir suspendu deux ans par l'AIU pour avoir manqué trois contrôles

Katir, 25 ans, avait annoncé le 7 février avoir été suspendu provisoirement. Il avait affirmé à cette occasion ne pas s'être rendu coupable "d'un cas d'infraction aux règles de dopage pour l'utilisation de substances ou de méthodes interdites" et qu'il n'avait pas "échappé à des contrôles anti-dopage hors compétition".

L'AIU dans son attendu précise les trois infractions que l'athlète a cependant reconnu lors de son audition le 13 février: un défaut d'enregistrement le 28 février 2023 (il était à Lisbonne au lieu de chez lui à Murcie comme annoncé); un contrôle manqué/défaut d'enregistrement le 3 avril 2023 (il était en France et non à Murcie comme annoncé); et un contrôle manqué/défaut d'enregistrement le 10 octobre 2023 (il s'entraînait et ne s'est pas présenté à son domicile pendant l'heure de présence du contrôleur).