L'Espagnol Ricky Rubio annonce la fin de sa carrière en NBA

Le meneur espagnol, 33 ans, blessé, avait manqué la Coupe du monde l'an dernier et avait décidé de faire une pause dans sa carrière afin de "prendre soin de sa santé mentale". Il avait décidé le 31 juillet de suspendre son activité professionnelle.

Ricky Rubio est revenu dans son message sur son travail mental, mais il a posté son message "parce que ma carrière NBA est terminée", a-t-il écrit. "Tout avait commencé en juin 2009 avec la draft à New York. J'ai joué 12 ans dans la ligue avec des haut et des bas et j'ai surtout emmagasiné de très nombreux souvenirs et d'amitiés à Minnesota, Utah, Phoenix et Cleveland", adressant une mention spéciale à sa dernière franchise.