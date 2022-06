Let Access Series - Savannah De Bock débute à la deuxième place à Beringen

(Belga) Avec un premier tour en 69 coups, Savannah De Bock a pris un solide départ jeudi dans le Golf Vlaanderen Letas Trophy (Let Acces Series/40.000 euros), qui se déroule sur le golf Millennium à Beringen, dans le Limbourg.

De Bock, qui a récemment terminé 14e du Belgian Ladies Open, un événement du Ladies European Tour, a réussi 4 birdies contre un seul bogey. La jeune fille de 16 ans, originaire d'Ecaussinnes, compte trois coups de plus que la Française Yvie Chaucheprat, qui trône seule en tête. Sophie Bert et Céline Manche ont terminé le premier tour dans le par, ce qui leur permet de partager la seizième place. Le Golf Vlaanderen Letas Trophy fait partie des Let Access Series, le deuxième niveau du golf féminin en Europe. Dix-huit golfeurs belges, dont seize amateurs, ont la possibilité de se mesurer à des joueuses professionnelles. (Belga)