L'étape du circuit féminin de Garmisch-Partenkirchen annulée

La descente et le super-G initialement prévus les 3 et 4 février ont été annulés "en raison des températures élevées et de conditions de neige défavorables (...) pour des raisons de sécurité", a expliqué la FIS.

L'instance précise qu'elle a essayé de reprogrammer les deux courses aux mêmes dates, mais "en raison des contraintes de temps, aucune solution n'a été trouvée".