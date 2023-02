L'Euro des clubs champions masculin de hockey en salle annulé pour le Léopold à Alanya

En raison du séisme ayant frappé la Turquie et la Syrie, la fédération européenne de hockey (EHF) a décidé lundi d'annuler les championnats d'Europe messieurs des clubs de hockey en salle qui devaient se disputer du 17 au 19 février, à Alanya, sur la côte méditerranéenne turque, auxquels devait participer le club champion de Belgique du Léopold.

"En accord avec la fédération turque de hockey et le club hôte Gaziantep Polisgücü SK, l'EHF a pris la décision d'annuler l'EuroHockey Indoor Club Cup messieurs", a communiqué vendredi l'instance sportive. "Au nom de l'EHF, nous offrons nos sincères condoléances et notre soutien à la famille du hockey de Turquie, et au pays dans son ensemble, qui ont été profondément touchés par cette horrible catastrophe cette semaine", a déclaré la Néerlandaise Marijke Fleuren, présidente de la fédération européenne. ""Nous allons continuer à travailler avec la fédération turque pour voir quelle aide nous pouvons apporter en ce moment tragique."

L'EHF a également prévenu qu'une décision concernant de jouer l'EuroHockey Indoor Club Cup féminine, également prévue à Alanya, du 24 au 26 février, où les dames du Racing de Bruxelles sont engagées, sera prise "en temps voulu".