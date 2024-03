L'Euro organisé pour la 2e fois de suite à Mönchengladbach en 2025

Ce sera la troisième fois, et la deuxième de suite, que le site accueillera l'Euro de hockey, après 2011, lorsque les Red Lions s'étaient qualifiés pour les JO de Londres, et lors de la dernière édition en 2023. L'année dernière, les Red Panthers y ont décroché la médaille d'argent, battues par les Pays-Bas en finale, tandis que les hommes de Michel van den Heuvel sont montés sur la 3e marche du podium.

Huit équipes féminines et huit autres masculines se disputeront le titre, qui donnera droit à un billet pour la Coupe du monde 2026 organisée en Belgique (Wavre) et aux Pays-Bas (Amstelveen). Red Lions et Red Panthers sont déjà assurés de leur qualification pour les Mondiaux en tant que pays hôte.