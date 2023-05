L'Europe sera désormais privée de Sergio Garcia, Lee Westwood et Ian Poulter

Les stars européennes de golf l'Espagnol Sergio Garcia et les Anglais Lee Westwood et Ian Poulter ne joueront plus la Ryder Cup. Les trois joueurs ont annoncé leur démission du DP World Tour, le principal circuit européen. Le trio de golfeurs n'est donc pas autorisé à jouer la Ryder Cup qui oppose les meilleurs joueurs continentaux aux meilleurs golfeurs américains, a confirmé mercrredi soir le DP World Tour.