L'Excelsior Bruxelles à nouveau vainqueur des interclubs

Tenant du titre, le club bruxellois de l'Excelsior a remporté la Super Ligue d'athlétisme, la plus haute division des interclubs, à Kessel-Lo dimanche.

L'Excelsior a creusé dès le matin un écart sur les autres clubs, qui n'a cessé de croître. Les Bruxellois, avec notamment Anne Zagré, ont totalisé 222 points, devançant le Daring Club de Louvain, le club organisateur, (185 points) et le AA Gent (184 points). Les deux derniers, Seraing et Herentals, sont relégués en First League.

Dans le 4x100 mètres féminin, le record de Belgique des équipes de club a été amélioré par le Cercle Athlétisme Brabant Wallon en 45.52, alors que le record belge par équipe nationale est de 45.81 depuis deux ans.