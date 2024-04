L'expérience de Bocholt opposée à la forme de Visé samedi en finale

Le HC Visé et Bocholt se disputeront samedi soir (20:15), dans une finale qui s'annonce serrée, le titre de vainqueur de l'édition 2023-2024 de la BENE-League. Six fois vainqueur de ce championnat belgo-néerlandais de handball, le club limbourgeois aura l'avantage d'évoluer à domicile, dans son complexe du Damburg. De leur côté, les Visétois surfent sur la vague du succès après leur récent sacre en Coupe de Belgique.

Portée par un gros collectif, compacte et homogène, l'équipe de Luc Boiten a terminé la phase classique à la première place grâce à 16 victoires, 3 partages et 3 défaites. Privés de Jeroen De Beule, les Limbourgeois pourront assurément compter sur le soutien d'un public totalement acquis à leur cause et qui jouera son rôle de huitième homme.

De son côté, Visé possède en ses rangs plusieurs joueurs capables de faire la différence individuellement, à l'instar du Franco-Néerlandais de 26 ans Florent Bourget, passé par Nantes, Nancy et l'Olympiacos. Thomas Cauwenberghs, prometteur coach visétois, possède d'autres armes dans son jeu grâce notamment à sa paire d'arrières Camille Nguema - Vincent Bello et son tireur à distance Hamza Hadzic.