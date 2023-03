L'expérience était la clé d'un nouveau triomphe, selon les Belgian Tornados

Les Belgian Tornados ont remporté la médaille d'or du 4x400 mètres aux championnats d'Europe d'athlétisme en salle à Istanbul, dimanche. En 3:05.83, Dylan Borlée, Alexander Doom, Kevin Borlée et Julien Watrin, dans cet ordre, ont laissé derrière eux les Français (3:06.52) et les Néerlandais (3:06.59), vice-champions olympiques et tenants du titre. Les Belges étaient unanimes quant à la clé du succès: "notre expérience a fait la différence".

"Grâce à elle, nous sommes restés calmes tout au long de la course, même lorsque nous étions un peu derrière. Nous nous en tenons à notre recette qui a fait ses preuves: travailler dur, garder notre concentration et rester calme", a résumé Kevin Borlée.

Son frère Dylan, qui a lourdement chuté lors d'un meeting à Madrid il y a près de quinze jours, a parlé d'une "course extrêmement chaotique". "Grâce à mon expérience, j'ai gardé mon calme et je suis resté dans la course. Cette expérience a joué un très grand rôle pour nous tous. Je ressentais encore un peu ma blessure, mais heureusement, j'ai pu courir à pleine vitesse."

"Ça ne s'arrête tout simplement pas", pour Julien Watrin après sa médaille d'argent sur le 400 mètres individuel de samedi. "C'était ma quatrième course de ces championnats européens. Je n'ai pas trop dormi et c'était assez dur, mais en même temps, je débordais de confiance. J'ai aussi gardé une grande concentration tout le temps."

Pour Doom, qui a déclaré forfait avant la finale du 400 mètres individuel samedi à cause d'une légère contracture aux ischio-jambiers, c'était une course contre la montre pour se remettre en forme. "Grâce à l'excellent travail des kinés et des médecins, j'ai pu prendre le départ. Cette médaille est donc aussi pour eux. Il y avait de la pression de tous les côtés mais heureusement nous sommes restés calmes."