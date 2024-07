Lianne Tan a sorti "sa meilleure prestation" contre la vice-championne olympique

"C'est la 4e fois que je joue contre elle, c'est ma meilleure prestation je pense", retenait cependant Lianne Tan, 33 ans, pour ses 4e JO, tout comme son adversaire qui aura porté le drapeau de son pays lors de la cérémonie d'ouverture vendredi sur la Seine. "Elle a un style particulier, différent des autres joueuses. Elle a la meilleure technique sur le circuit. En soi, je n'ai pas mal joué. Parfois j'ai donné des points un peu trop facilement, j'ai commis quelques erreurs tactiques et contre ce genre de joueuses, c'est vite fait".

Lianne Tan savait aussi que le premier match d'un tournoi reste important. "J'ai été distancée plusieurs fois, mais j'ai essayé de ne jamais la laisser partir parce que même pour elle, un premier match, c'est de la pression. Elle est super favorite. Elle a pris confiance au fur et à mesure. Les circonstances étaient un peu difficiles, il y avait du vent sur le court, à cause de l'air conditionné, ce qui arrive moins en Europe qu'en Asie. Il fallait un peu se chercher. Et à la fin, j'ai joué un peu court. Perdre en deux sets, ce n'est pas l'idéal, mais mathématiquement tout reste possible. Je savais que j'avais une chance, mais il faut que tout soit parfait".