Liège devient le premier club belge à disputer l'European North Basketball League

Fondée en 2021 et soutenue par FIBA Europe, la fédération européenne de basket, l'ENBL est considérée comme la cinquième compétition européenne de clubs derrière l'Euroligue et l'Eurocup, organisées par Euroleague Basketball, et la Ligue des Champions et la FIBA Europe Cup, organisées par la FIBA.

Contrairement à ce que son nom indique, l'ENBL n'est pas uniquement composée de pays du nord de l'Europe. La saison dernière, des clubs de Pologne, des pays Baltes, de Scandinavie et du Kosovo ont participé à la compétition. Pour la saison 2023-2024, des clubs de Bulgarie, Roumanie et Israël ont déjà confirmé leur participation tout comme les Néerlandais de Zwolle, autre pensionnaire de BNXT League, le championnat belgo-néerlandais de basket, et entraîné par Jean-Marc Jaumin. Les Polonais d'Ostrow Wielkopolski ont remporté la dernière édition, succédant à leurs compatriotes de Wloclawek.