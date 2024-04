Liège dominé à domicile, Charleroi et Limburg l'emportent dans la douleur

Alors que Liège était dominé à domicile (80-99) par Den Bosch, Charleroi (82-80 face à BAL Weert) et Limburg (80-77 face à Groningen) se sont imposés vendredi en Elite Gold, à l'occasion de la seconde phase (transfrontalière) de BNXT League, le championnat belgo-néerlandais de basket-ball. Den Bosch rejoint ainsi temporairement Ostende à la première place du classement avec 27 points mais un match de plus. Avec 25 points, Limburg rejoint également Leiden dans le sillage des deux premiers (également avec un match de plus). De son côté, Charleroi (24 points) fait le break avec Liège (22 points) dans la lutte pour la quatrième place synonyme d'avantage du terrain en playoffs en cas de belle au premier tour.