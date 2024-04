Liège en démonstration à Den Bosch

Le RSW Liège s'est largement imposé à Den Bosch (72-88) vendredi à l'occasion de la seconde phase (transfrontalière) de BNXT League, le championnat belgo-néerlandais de basket-ball. Avec ce succès, Liège (26 points) rejoint Limburg et Charleroi à la cinquième place du classement provisoire de l'Elite Gold.

Alors que Den Bosch campe à la seconde place et donc les devance au classement provisoire de l'Elite Gold, Liège Basket a démontré là-bas que sur un match, il ne doit craindre personne. Dans chacun des trois premiers quart-temps (repos : 31-50), les Principautaires ont dominé leur adversaire au gré d'une démonstration de basket collectif (23 passes décisives et 5 joueurs à plus de 10 points marqués). La réaction des Néerlandais est venue dans le dernier quart mais sans jamais remettre en question le succès liégeois.

La deuxième phase se poursuivra ce samedi avec deux rencontres d'Elite Gold et trois d'Elite Silver.