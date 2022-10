Liège Panthers passe à la trappe en 8es de finale de la Coupe belge de basket féminin

(Belga) Si Spirou Ladies Charleroi s'était qualifié de justesse vendredi à Neufchateau (60-62), Liège Panthers n'a pu lui passer le cap d'une autre équipe de l'échelon inférieur dimanche en 8es de finale de la Coupe de Belgique de basket féminin.

L'équipe liégeoise de Pierre Cornia s'est inclinée à Basket Willebroek, une formation de première régionale néerlandophone, 67 à 66 Les Carolos affronteront en quarts de finale le vainqueur du 8e de finale entre Ciney (R1) et Namur, alors que Basket Willebroek jouera contre le vainqueur du duel entre le Rebond Ottignies (R1) et Lummen. Castors Braine avait déjà assuré sa place en quarts de finale grâce à sa victoire il y a deux semaines sur Laarne 108 à 41 et attend son adversaire en quarts de finale qui sera soit Phantoms Boom, soit Jeugd Gentson. Vendredi: BCCA Neufchâteau (R1/+5) - Spirou Ladies Charleroi 60 - 62 Dimanche: Basket Willebroek (L1/+5) - Liège Panthers 67 - 66 Mardi: (15h00) Courtrai - Waregem, (18h30) Rebond Ottignies-LLN (R1/+5) - Lummen 6 novembre: Ciney (R1/+5) - Namur Capitale 19 novembre : Brunehaut - Kangoeroes Malines 21 novembre: Jeugd Gentson (L1/+5) - Phantoms Boom (Belga)