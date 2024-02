Lieven Devos termine 10e du GP

Neuf cavaliers ont terminé le premier tour et ont disputé le barrage, que six d'entre eux ont terminé sans fautes. Le Britannique Scott Brash (Hello Valentino) a été le plus rapide et s'est imposé devant le Colombien Rene Lopez Lizarazo (Driss de Kerglenn) et l'Allemande Kendra Claricioa Brinkop (In Time), issue de l'écurie bruxellois Stephex.

Andres Vereecke (Call Me De Muze Z) n'a fait tomber aucune barre dans le premier tour mais, comme Lieven Devos, a dépassé le temps autorisé, terminant treizième avec deux points de pénalité. Jos Verlooy (Nixon van 't Meulenhof) s'est classé seizième après une faute de saut.