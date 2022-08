Ligue de Diamant - Jakob Ingebrigtsen signe la meilleure performance de l'année sur 1.500m à Lausanne

(Belga) Le Norvégien Jakob Ingebrigtsen, récent champion d'Europe du 1.500 m, a réussi en 3:29.05 la meilleure performance de la saison vendredi sur le meeting de Ligue de Diamant de Lausanne en Suisse.

Champion olympique à Tokyo en 2021 et champion d'Europe pour la deuxième fois sur la distance à Munich la semaine dernière, Ingebrigtsen, 21 ans, a réussi une démonstration dans le stade de la Pontaise, parfaitement lancé par le lièvre. Il a devancé le Kényan Abel Kipsang (3:29.93) et l'Australien Stewart McSweyn (3:30.18). Comme un symbole, Ingebrigtsen a amélioré le meilleur temps de l'année réussi par le Britannique Jake Wightman aux Mondiaux d'Eugene en juillet (3:29.23), où le Norvégien avait eu beaucoup de mal à digérer sa médaille d'argent, avant d'être sacré sur 5.000 m. Vendredi, Ingebrigtsen a réussi la 3e meilleure performance sur la distance de sa carrière, à un peu moins d'une seconde de son record d'Europe (3:28.32 en 2021). Sur le 110 m haies, le Jamaïcain Rasheed Broadbell a créé la surprise avec une victoire en 12.99, son record personnel, devant les Américains Trey Cunnigham (13.10) et Grant Holloway (13.11), le champion du monde.