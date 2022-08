Ligue de Diamant - Julien Watrin 5e du 400m haies en 48.91 à Chorzow, Anne Zagré court le 100m haies en 13.16

(Belga) Julien Watrin a pris la 5e place du 400m haies lors de l'étape de Ligue de Diamant d'athlétisme disputée samedi à Chorzow en Silesie en Pologne.

Julien Watrin, médaillé de bronze à Eugene aux Mondiaux avec le relais 4x400m il y a quinze jours, a couru en 48.91, à 1/100e de son record personnel, dans une course remportée par le champion du monde le Brésilien Alison dos Santos en 47.80. L'Américain Khallifah Rosser est 2e en 48.30 et le Français Wilfried Happio 3e en 48.74. A Eugene, Julien Watrin avait été éliminé en demi-finales du 400m haies avec un chrono de 49.52 après avoir couru en 49.83 en séries. Anne Zagré a elle pris la 7e place de sa série, dans un chrono de 13.16, sur 100m haies Les trois premiers et les trois meilleurs temps ensuite se qualifiaient pour la finale, sans la Bruxelloise qui aura couru cette année en 12.95 et qui possède le record de Belgique (12.71). Elle est 12e à Silesia. Anne Zagré avait connu une grosse mésaventure aux Mondiaux d'Eugene où elle avait été gênée par la chute d'une concurrente (l'ancienne championne du monde l'Américaine Nia Ali) dans sa série du 100m haies obtenant le droit de tenter une qualification pour les demi-finales, seule. Bien partie, Anne Zagré avait chuté sur la dernière haie. La finale en Pologne a été remportée par la Portoricaine Jasmine Camacho-Quinn, championne olympique et médaillée de bronze à Eugene, en 12.34. L'Américaine Kendra Harrisson a pris la 2e place en 12.37, elle qui s'était fait déposséder de son record du monde par la Nigériane Tobi Musan (12.12), nouvelle championne du monde à Eugene. (Belga)