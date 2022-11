Ligue des Champions de basket - Andy Van Vliet et Bnei Herzliya dominés à Tenerife

(Belga) Andy Van Vliet et son club israélien de Bnei Herzliya se sont très largement inclinés à Tenerife pour le compte de la 4e journée de la Ligue des Champions de basket FIBA (m), mardi sur l'ile espagnole. Face aux tenants du trophée, Bnei Herzliya a été battu 83-63 (mi-temps: 52-27).

Le Belgian Lion, 27 ans, a joué 25 minutes pour inscrire 5 points (2/5 à 2pts, 0/3 à 3pts, 1/2 aux lancers), prendre 5 rebonds et délivrer 2 assists. L'intérieur anversois évolue depuis deux saisons en Israël après avoir porté le maillot de Siauliai en Italie. Bnei Herzliya occupe la 3e place de son groupe derrière Tenerife et les Grecs de Peristeri que les Israéliens recevront en clôture le 21 décembre après avoir été à Rytas Vilnius une semaine plus tôt (le 14 décembre). Le premier de chaque groupe se qualifie pour les 8es de finale (disputé sous la forme de 4 groupes de 4), les 2es et 3es doivent disputer un barrage pour les y rejoindre. Ostende, 3e de son groupe C, se déplace jeudi à Galatasaray. Les Turcs sont leaders de la poule. (Belga)