Ligue des Champions de basket - Anvers s'incline face aux Allemands de Rasta Vechta

(Belga) Anvers s'est incliné à domicile (74-81) face aux Allemands de Rasta Vechta mercredi soir pour le compte de la quatrième journée en Ligue des Champions de basket.

Troisième défaite de la compétition pour les Giants d'Anvers qui restent derniers du groupe B avec un bilan d'une victoire pour trois défaites. Les joueurs de Christophe Beghin ont eu du mal à rentrer dans leur rencontre, eux qui étaient rapidement menés 16-26 après dix minutes. Par la suite, les locaux ont fait jeu égal avec les Allemands sans pouvoir réellement les inquiéter (40-50 à la mi-temps et 53-65 après le troisième acte). Dennis Donkor termine meilleur marqueur anversois avec 19 unités (dont 6 paniers à 3 points). Il a bien été épaulé par le pivot canadien Owen Klassen et ses 14 points. Côté allemand, Steve Vasturia (15 points), Ishmail Wainright (16 points) et Josh Young (16 points) ont alimenté le marquoir. Mercredi prochain, les Anversois se déplaceront chez les Polonais d'Anwil Wloclawek pour le compte de la cinquième journée. (Belga)