Ligue des Champions de basket - Groupe H (Ostende): victoire de Brindisi face à Darussafaka

(Belga) Les Italiens de Happy Casa Brindisi se sont imposés mercredi soir (92-81) face aux Turcs de Darussafaka dans la rencontre de la deuxième journée de la Ligue des Champions de basket. Le groupe H est pour l'instant dominé par le duo Ostende-Darussafaka.

Après la victoire au bout du suspense mardi soir de Filou Ostende (99-98) face au champion en titre, les Espagnols d'Hereda San Pablo Burgos, une autre rencontre était prévue dans ce groupe H particulièrement relevé. Celle-ci mettait aux prises les Italiens de Brindisi et les Turcs, vainqueurs des Ostendais la semaine dernière, de Darussafaka. Et les Italiens n'ont pas raté leur début dans la compétition. D'entrée de jeu, Darius Thompson (18 points) permettait aux Transalpins de prendre les commandes (30-20 et 48-38 à la pause). Au retour des vestiaires, c'était au tour des Turcs de se mettre en évidence. Sous la houlette d'Andrew Andrews (26 points), les visiteurs recollaient au marquoir (68-65) avant les dix dernières minutes. Aux commandes pendant près de 40 minutes, Brindisi ne craquait pas pour s'offrir sa première victoire (92-81) dans cette édition 2020-2021 de la Ligue des Champions de basket. Au classement, Ostende et Darussafaka se partagent la première place (1 victoire et 1 défaite). Suivent ensuite Brindisi (1 victoire et 0 défaite) et Burgos (0 victoire et 1 défaite). Le prochain match des Ostendais dans la compétition est prévu le mercredi 9 décembre, à domicile, face à Brindisi. Pour rappel, les deux meilleures équipes de chaque poule (composée de quatre formations) seront qualifiées pour le prochain tour de la compétition. (Belga)