Ligue des Champions de basket - Ostende craque dans le dernier quart-temps à l'Hapoel Holon

Ostende s'est incliné 88-83 sur le terrain de l'Hapoel Holon pour la 2e journée du groupe C de la Ligue des Champions de basketball mardi en Israël.

Sans son capitaine Dusan Djordjevic, blessé, Ostende a pris le meilleur départ dans la partie, menant de quatre points après le premier quart-temps (20-24). Dans une rencontre disputée, les Israéliens, demi-finalistes de la Ligue des Champions la saison dernière, ont refait leur retard dans le deuxième quart-temps pour une égalité parfaite au repos (40-40). Dans le troisième quart-temps, les Côtiers ont pu se reposer sur leur arrière américain Breein Tyree, auteur de 26 points mardi, pour prendre les commandes (61-67). Les joueurs de Dario Gjergja ont finalement craqué dans les dix dernières minutes sous la pression des locaux et leur meneur américain Joe Ragland, auteur de 31 points, pour finalement s'incliner 88-83. Dans l'autre match du groupe, Galatasaray, vainqueur 78-92 à Ostende mercredi dernier, s'est imposé 86-71 contre le Legia Varsovie. Au classement, les Turcs et l'Hapoel Holon se partagent la tête du groupe avec 4 points, Ostende est lui 3e avec 2 points tout comme le Legia Varsovie. Les champions de Belgique se rendront à Varsovie le mercredi 26 octobre pour la 3e journée du groupe C.