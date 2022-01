Ligue des Champions de basket - Ostende décroche son ticket pour le 2e tour au terme d'une fin de match incroyable

(Belga) Ostende s'est imposé, au bout du suspense, jeudi soir, sur le parquet des Bosniens d'Igokea (77-83) pour le compte de la manche décisive du play-in qualificatif pour le 2e tour de la Ligue des Champions de basket.

Battu lors de la première manche en Bosnie et victorieux au retour à domicile, Ostende est allé chercher sa qualification au bout du suspense dans un match à rebondissements. Bien en jambes, ce sont les locaux qui prenaient les commandes de la rencontre (17-7) mais les hommes de Dario Gjergja limitaient la casse à la pause (43-39) grâce à Levi Randolph (22 points). Au retour des vestiaires, Igokea repartait de plus belle pour mener de onze unités à 5 minutes de la fin de la rencontre (73-62). Moment choisi par les Côtiers, emmenés par un Phil Booth en feu (24 points dont 5x3) pour placer un cinglant 0-18, repasser en tête et finalement filer vers une victoire au bout du suspense (77-83). Grâce à ce succès, Ostende se qualifie pour le 2e tour de la compétition. Les Ostendais sont reversés dans la poule K en compagnie des Espagnols de l'Unicaja Malga, des Roumains de Cluj et du vainqueur du play-in entre les Israéliens de l'Hapoel Jérusalem (avec Retin Obasohan) et les Ukrainiens de Prometey. (Belga)