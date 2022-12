Ligue des Champions de basket - Ostende face à Bahcesehir College en barrages pour le deuxième tour

(Belga) Ostende affrontera les Turcs de Bahcesehir College lors des barrages qualificatifs pour le deuxième tour de la Ligue des Champions de basketball.

Troisième du groupe C, Ostende sera opposé à Bahcesehir College qui a terminé à la 2e place du groupe D. Le club turc a validé sa deuxième place mercredi après sa victoire 72-77 chez les Bosniens d'Igokea mercredi soir. Ce barrage se disputera au meilleur des trois matches. Les Côtiers se déplaceront en Turquie le 3 ou 4 janvier avant la deuxième manche prévue à Ostende le 10 ou 11 janvier. La belle éventuelle aura lieu le 17 ou 18 janvier en Turquie. En cas de qualification pour le 2e tour, Ostende sera versé dans le groupe J avec les Allemands de Bonn, les Espagnols de Baxi Manresa et le vainqueur du barrage entre les Lituaniens de Rytas Vilnius et les Grecs du PAOK. (Belga)