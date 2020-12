Ligue des Champions de basket - Ostende s'est réveillé trop tard face à Brindisi

(Belga) Filou Ostende s'est incliné mercredi soir à domicile face aux Italiens d'Happy Casa Brindisi (80-92) pour le compte de la troisième journée de la Ligue des Champions de basket.

C'est en première mi-temps que les Côtiers ont laissé filer cette rencontre qui était pourtant à leur portée. Dès le début du match, les Italiens ont profité des largesses défensives des Ostendais pour affoler le marquoir et rapidement prendre les commandes (18-28 et 36-58 à la pause). Seul Loïc Schwartz (16 points) était en mesure de trouver le chemin des filets. Au retour des vestiaires, les protégés de Dario Gjergja ont montré un autre visage et ont fait jeu égal avec leur adversaire (58-75). Les champions de Belgique sont revenus sous la barre des dix unités mais il était trop tard pour renverser la tendance (80-92). Le mardi 22 décembre, les Ostendais se déplaceront en Italie pour y affronter à nouveau Happy Casa Brindisi pour le compte de la 4e journée. Au classement du groupe H, les Côtiers affichent le bilan d'une victoire pour deux défaites et sont actuellement derniers (4 pts), à égalité avec Darussafaka. Brindisi et San Pablo Burgos, contre qui Ostende s'est imposé en novembre, partagent la première place avec 5 unités. Les deux meilleures équipes de chaque groupe seront qualifiées pour le deuxième tour de la compétition. (Belga)