Ligue des Champions de basket - Ostende termine sa campagne par une victoire pour l'honneur

(Belga) Ostende s'est imposé 77-67 à domicile face aux Turcs de Darussafaka (77-67) mercredi soir pour le compte de la sixième et dernière journée de la phase de poules de la Ligue des Champions de basket.

Les Côtiers ont empoché une deuxième victoire dans la compétition. Dans un match qui n'avait plus d'intérêt sportif, les deux équipes étant déjà éliminées, ce sont malgré tout les Ostendais, emmenés par un bon Loïc Schwartz (14 points), qui prenaient rapidement les commandes de la rencontre (26-21). Profitant du manque d'adresse au périmètre des joueurs de Dario Gjerjga (5/18 à 3 points), les visiteurs limitaient la casse à la pause (43-40). Plus appliqués, les Ostendais remontaient sur le parquet avec de meilleures intentions pour creuser un vrai écart à l'entame du dernier quart (64-54). Dix dernière minutes gérées par les champions de Belgique pour s'offrir ce deuxième succès en Ligue des Champions 77-67. Les Ostendais terminent donc 3e de leur groupe avec un bilan de 2 victoires pour 4 défaites. Ce sont les Espagnols de San Pablo Burgos et les Italiens d'Happy Casa Brindisi qui décrochent leurs tickets pour le prochain tour de la compétition. La campagne européenne des Côtiers est quant à elle terminée. (Belga)