Ligue des Champions de basket - Pas de problème pour Ismaël Bako et Manresa face à Darussafaka

(Belga) Les Espagnols de Manresa n'ont pas éprouvé de grosses difficultés pour s'imposer, mercredi soir, à domicile, face aux Turcs de Darussafaka (89-74) pour le compte de la 2e journée du 2e tour de la Ligue des Champions de basket. L'international belge Ismaël Bako termine la rencontre avec 10 points et 8 rebonds.

À domicile, les coéquipiers d'Ismaël Bako ont géré cette rencontre face aux Turcs de Darussafaka. D'entrée de jeu, les Espagnols imposaient leur collectif (6 joueurs à plus de 10 points) pour prendre les commandes (21-13) et largement virer en tête à la pause (49-31). Au retour des vestiaires, les visiteurs, sous l'impulsion de Wayne McCullough (22 points), revenaient un peu dans la rencontre à l'entame du dernier quart (63-56). Dix minutes finalement mises à profit par les joueurs locaux pour refaire définitivement la différence (89-74). Le pivot belge Ismaël Bako termine la rencontre avec 10 points, 8 rebonds, 1 passe, 2 interceptions et 2 contres en 24 minutes. Au classement du groupe J, Manresa pointe à la 3e place avec une victoire pour une défaite. Les deux meilleures équipes de chaque groupe, composé de quatre formations, seront qualifiées pour les quarts de finale de la compétition. (Belga)