Ligue des Champions de basket - Retin Obasohan et l'Hapoel Jérusalem poussés à la manche décisive par Prometey

(Belga) Les Israéliens de l'Hapoel Jérusalem se sont inclinés mardi soir, après prolongation (82-79) en déplacement à Prometey (Ukraine) pour le compte de la 2e manche du play-in qualificatif pour le deuxième tour de la Ligue des Champions de basket. Le Belge Retin Obasohan termine la rencontre avec 12 points.

Match complètement fou et serré de bout en bout entre Prometey et l'Hapoel Jérusalem. En première mi-temps, les deux équipes se quittaient dos à dos (20-20 et 36-36). Au retour des vestiaires, Suleiman Braimoh (21 points et 8 rebonds) permettait aux visiteurs de prendre quelques longueurs d'avance à l'entame du dernier acte (53-60). Mais les Ukrainiens ne lâchaient, sous l'impulsion de DJ Kennedy (20 points) pour arracher la prolongation (75-75). Un temps complémentaire irrespirable qui voyait Chris Dowe (ex-Brussels) planter un panier à trois points sur le buzzer pour offrir la victoire aux locaux (82-79). Le Belge Retin Obasohan termine la rencontre avec 12 points (3/7 à 2 points, 0/4 à 3 points et 6/7 aux lancers), 5 rebonds et 7 passes en 34 minutes. Les deux équipes sont désormais à égalité dans ce play-in (une victoire partout) et la manche décisive est prévue ce jeudi, en Israël. Le vainqueur de cette rencontre rejoindra Ostende, Malaga et Cluj dans le groupe K du deuxième tour de la Ligue des Champions de basket. (Belga)