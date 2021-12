Ligue des Champions de basket - Retin Obasohan mène l'Hapoel Jérusalem à la victoire à Pinar Karsiyaka

(Belga) Les Israéliens de l'Hapoel Jérusalem se sont imposés lundi soir en déplacement en Turquie, à Pinar Karsiyaka (65-85) pour le compte de la 5e journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions de basket. Le Belge Retin Obasohan termine meilleur marqueur du match avec 22 unités.

En grande réussite à 3 points (16/29), les visiteurs prenaient leurs adversaires à la gorge pour rapidement mener de plus de dix unités après le premier quart-temps (12-26). Les Turcs réagissaient au deuxième acte (23-14) pour réduire l'écart à la pause (35-40). Au retour des vestiaires, les deux équipes faisaient jeu égal (21-22) avant que les Israéliens n'appuient une dernière fois sur l'accélérateur pour plier la rencontre (65-85). Le Belge Retin Obasohan termine meilleur marqueur du match avec 22 unités. Il ajoute 1 rebond, 5 passes et 3 interceptions en 35 minutes. Grâce à cette victoire, l'Hapoel Jérusalem grimpe à la 2e place de son groupe avec un bilan de 2 victoires pour 3 défaites. Le premier de chaque groupe, composé de quatre formations, se qualifie directement pour les huitièmes de finale. Les deuxièmes et troisièmes s'affronteront dans un barrage ("play-in"). (Belga)