Ligue des Champions de basket - Retour réussi et victoire facile pour Ismaël Bako et Manresa

(Belga) Les Espagnols de BAXI Manresa se sont facilement imposés jeudi soir à domicile (108-88) face aux Italiens de Trévise pour le compte de la 4e journée du 2e tour de la Ligue des Champions de basket. Le Belge Ismaël Bako, de retour de blessure, a compilé 5 points et 10 rebonds.

Après un début de match au coude à coude et offensif (28-27), les coéquipiers d'Ismaël Bako ont assuré l'essentiel au deuxième quart-temps. À la faveur d'un 31-10, les Espagnols prenaient le large à la pause (59-37) sous l'impulsion de l'Américain Joe Thomasson (16 points). Largement aux commandes, Manresa faisait jeu égal avec son adversaire dans une deuxième mi-temps toujours aussi offensive (84-60) pour s'assurer un 3e succès (108-88) dans ce deuxième tour de la Ligue des Champions de basket. Le pivot international belge Ismaël Bako termine la rencontre avec 5 points (2/4 à 2 points et 1/2 aux lancers), 10 rebonds, 1 passe et 1 contre en 19 minutes. Au classement, Manresa remonte à la deuxième place du groupe J avec un bilan de 3 victoires pour 1 défaite. La poule est dominée par les Turcs de Tofas Bursa (3-1), tandis que les Turcs de Darussafaka (2-2) et les Italiens de Trévise (0-4) ferment la marche. Les deux meilleures équipes de chaque groupe, composé de quatre formations, seront qualifiées pour les quarts de finale de la compétition. (Belga)