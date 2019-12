Ligue des Champions de basket - Sixième défaite pour les Giants d'Anvers

(Belga) Anvers s'est incliné à domicile face aux Espagnols de San Pablo Burgos (60-65) mardi soir pour le compte de la huitième journée en Ligue des Champions de basket.

Les Anversois sont actuellement 7e et avant-dernier de leur groupe. Pourtant, malgré un taux de réussite catastrophique (28,5% aux tirs de plein jeu), les Giants ne sont pas passés loin de l'exploit face aux Espagnols de Burgos. Les visiteurs ont pris les commandes de la rencontre en première mi-temps (9-14) mais les joueurs de Christophe Beghin, le coach anversois, ont réussi à rester au contact à la pause (22-28). Au retour des vestiaires, emmenés par un excellent Hans Vanwijn (19 points), les Anversois ont longtemps cru en l'exploit (42-46 après le troisième quart-temps) mais ils échouent finalement de peu (60-65). En plus de Hans Vanwijn, les Anversois ont pu compter sur le Canadien Owen Klassen (15 points et 12 rebonds) pour rester dans le match. Mercredi prochain, les Giants se déplacent en Turquie pour y affronter Teksüt Bandirma lors la 9e journée en Ligue des Champions de basket. Dans le groupe C, les Allemands de Bröse Bamberg se sont inclinés à domicile (80-84) face aux Tchèque de ERA Nymburk. Le Belge Retin Obasohan a terminé la rencontre avec 7 points (3/5 à 2 points, 0/1 à trois points et 1/1 aux lancers), un rebond, une passe et un contre en 12 minutes. Bröse Bamberg présente un bilan à l'équilibre de 4 victoires pour autant de défaites. Les quatre premiers de chaque groupe (composé de huit équipes) sont qualifiés pour le deuxième tour de la Ligue des Champions de basket. (Belga)