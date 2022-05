Ligue des Champions de basket - Tenerife bat Manresa et Ismael Bako en finale

(Belga) Le club espagnol de Tenerife a remporté la Ligue des Champions de basket (messieurs), dimanche soir à Bilbao en Espagne. À l'issue d'une finale 100 % hispanique, les Canariens ont battu Manresa 98-87 (repos 49-50). Tenerife, qui avait été battu en finale à Anvers en 2019 par Virtus Bologne, succède au palmarès à Burgos lauréat en 2020 et 2021.

L'arrière finlandais Sasu Salin (18 points) et le meneur italien Marcelinho Huertas (13 pts, 14 ast) ont été les éléments les plus importants dans cette victoire qui s'est dessinée dans la 3e période remportée 33-17 par Tenerife. Le pivot belge Ismael Bako a inscrit 2 points, donné 3 assists, réussi 2 contres, et pris 1 rebond en faveur de Manresa en15:44 de jeu. Il tournait à 8.7 points et 6.1 rebonds cette saison. Le club allemand de Ludwigsburg avait pris la 3e place aux dépens de l'équipe israélienne de Hapoel Holon 88-68 en début de soirée (Belga)