Ligue des champions de hand: Paris repart en conquête, Montpellier en redécouverte

Après un nouvel échec dans sa quête éternelle d'un première Ligue des champions, le Paris SG hand repart à l'assaut de l'Europe, que retrouve cette saison Montpellier, avec une affiche de gala dès mercredi contre le FC Barcelone.

Le "Barça" a beau avoir réduit la voilure au plan économique et perdu deux cadres avec Ludovic Fabregas et Luka Cindric, le double champion d'Europe 2021-2022 "n'a pas beaucoup perdu en qualité", selon le manager héraultais Patrice Canayer, qui quittera le club à l'issue de la saison après 30 années de bons et loyaux services.