Ligue des Champions de handball - Le FC Barcelone décroche un 11e sacre, le second consécutif

(Belga) Le FC Barcelone a réussi dimanche l'exploit de remporter une deuxième Ligue des champions de handball consécutive, en battant les Polonais de Kielce aux tirs au but 5-3 (32-32 a.p., 28-28 à la fin du temps réglementaire), à l'issue d'une finale très indécise. Kielce avait égalisé à deux secondes de la fin du temps réglementaire et a manqué le tir de la victoire au terme des dix minutes de prolongation.

Il s'agissait de la seconde Ligue des Champions qui s'est joué aux tirs au but après celle de 2016 remportée par ... Kielce aux dépens des Hongrois de Veszprem. Le Barça soulève la 11e Ligue des champions de son histoire, et devient la première équipe à remporter deux fois consécutivement l'épreuve reine du handball européen depuis l'instauration du Final Four en 2008/09. Les Allemands de Kiel ont pris la troisième place en battant Veszprem aux tirs au but (3-1, 34-34 à la fin du temps réglementaire). (Belga)