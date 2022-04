Ligue des Champions de volley dames - Nouvelle finale entre VakifBank Istanbul et Conegliano

(Belga) VakifBank Istanbul s'est qualifié mercredi pour la finale de la Ligue des Champions féminine de volley après un match haletant contre un autre club turc d'Istanbul le Fenerbahçe. Vakifbank a remporté le derby lors de la demi-finale retour grâce au set en or.

VakifBan avait remporté le match aller la semaine dernière sur le score de 3-1 (25-21, 25-20, 22-25 en 25-18), mais Fenerbahçe s'adjugeait la manche retour 3-0 (25-14, 25-20, 28-26). Le set en or allait départager les deux équipes et, à ce petit jeu, VakifBank s'imposait 11-15. En finale, les Turques affronteront les Italiennes de Conegliano, pour un remake de la saison dernière. Les Transalpines s'étaient imposées 3-2. Après la disqualification des équipes russes, Conegliano était sûre de rallier la finale qui sera disputée le 22 mai à Ljubljana, en Slovénie. En demi-finales, les championnes d'Europe en titre devaient affronter le vainqueur du duel entre les deux équipes russes du Dinamo Moscou et du Dinamo Kazan, finalement toutes les deux éjectées de la compétition à la suite de l'invasion russe en Ukraine. (Belga)