Ligue des Champions de volley - Finale entre les tenants de Kedzierzyn-Kozle et les Italiens de Trente comme en 2021

(Belga) La finale de la Ligue des champions de volleyball masculine opposera les Polonais de Kedzierzyn-Kozle aux Italiens de Trente. Il s'agira de la réédition de la finale 2021 qui avait vu le succès de l'équipe de Haute-Silésie.

Jeudi soir en demi-finales retour, Kedzierzyn-Kozle a éliminé une autre formation polonaise Jastrzebski Wegiel. Après avoir gagné le match aller 0-3, les tenants du trophée ont aussi gagné le match retour face aux champions de Pologne 3 sets à 2 (25-15, 25-21, 24-26, 21-25, 15-11). La demi-finale italienne a vu la victoire très difficile de Trente aux dépens de Pérouse. Les triples vainqueurs de la compétition (2009, 2010, 2011), finalistes l'an dernier, s'étaient imposés 2-3 à l'aller chez les vice-champions d'Italie. Ceux-ci, 3e de la compétition lors des trois dernières éditions (2018, 2019 et 2021) après avoir été finaliste en 2017, ont répliqué sur le même score en Haut-Adige 2 sets à 3 (25-21, 21-25, 25-16, 20-25 et 13-15). Dès lors, un "set en or" allait décider de la place en finale. Dans ce 6e set du jour, l'équipe locale s'est montrée la plus forte: 17-15. La finale de l'édition 2022 se jouera à Ljubljana le dimanche 22 mai. La capitale slovène accueillera ce jour-là tant la finale féminine de la Ligue des champions entre les Turques de VakifBank Istanbul et les Italiennes de Conegliano, qui s'étaient aussi affrontées en finale l'année dernière, que la masculine. (Belga)