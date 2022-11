Ligue des Champions de volley - Roulers accroche son premier succès en phase de poules

(Belga) Roulers a décroché son premier succès de la saison en Ligue des champions de volley-ball masculin en venant à bout de Benfica (2-3).

Une semaine après avoir perdu son premier match européen de la saison face à Tours (0-3) en poules de la Ligue des champions de volley-ball, Roulers se déplaçait à Benfica avec la ferme intention de se lancer. En terres lisboètes, les Roulariens s'inclinaient dans la première manche (25-23) avant de relever la tête et s'en sortir au bout de deux sets disputés: 24-26 et 23-25. Aux commandes, les Belges manquaient de justesse dans la quatrième manche (25-22), et devaient sortir le grand jeu dans le set décisif. Des échanges à nouveau âprement disputés en début de set n'effrayaient pas Roulers, plus consistant et précis dans son jeu. Point par point, les Roulariens ont assuré l'essentiel en accrochant le set (9-15) et savouraient ainsi leur premier succès de la saison en Ligue des champions. (Belga)