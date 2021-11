Ligue des Champions - Ismaël Bako (20 points) mène Manresa vers la victoire contre Pinar Karsiyaka

(Belga) Grâce à un excellent Ismaël Bako (20 points et 11 rebonds), les Espagnols de Baxi Manresa se sont imposés mardi soir (88-69) face aux Turcs de Pinar Karsiyaka pour le compte de la 4e journée en Ligue des Champions de basket.

Quatrième victoire consécutive pour Ismaël Bako et ses coéquipiers espagnols de Baxi Manresa en Ligue des Champions. Un succès qui s'est dessiné tout au long de la rencontre. Les locaux ont creusé l'écart petit à petit (21-19 et 42-35 à la pause), remportant finalement les quatre quart-temps (59-50 et 88-69). L'international belge Ismaël Bako termine la rencontre avec 20 points (8/8 à 2 points et 4/4 aux lancers), 11 rebonds, 3 passes, 1 interception et 2 contres en 27 minutes. Au classement, Manresa reste en tête de son groupe avec quatre victoires en autant de rencontres. Suivent les Turcs de Pinar Karsiyaka (2-2), les Polonais d'Ostrow (1-2) et les Israéliens de l'Hapoel Jérusalem (0-3). Les premiers de chaque groupe, composé de quatre formations, seront qualifiés pour le Final 16 de la Ligue des Champions. Les deuxièmes et troisièmes s'affronteront pour décrocher leur ticket pour le second tour de la compétition. (Belga)