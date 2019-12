Ligue des Champions - Lourde défaite pour Strasbourg, privé de Quentin Serron

(Belga) Les Français de Strasbourg n'ont pas fait le poids mardi soir à domicile face aux Polonais de Polski Cukier Torun (75-97) pour le compte de la 9e journée en Ligue des Champions de basket. Quentin Serron n'a pas pris part à la rencontre.

Cinquième défaite en neuf journées pour les Français de Strasbourg qui n'ont jamais existé face aux Polonais de Polski Cukier Torun mardi soir et qui restent à la cinquième place du classement. Rapidement, les coéquipiers du Belge Quentin Serron, absent de cette rencontre, ont été submergés par les visiteurs qui prenaient les commandes de la rencontre (12-28 et 32-52 à la pause). En deuxième mi-temps, les Strasbourgeois ont fait jeu égal avec leurs adversaires (22-27 et 21-18) mais il était trop tard pour revendiquer la victoire (75-97). Côté français, Thomas Scrubb termine meilleur joueur avec 11 points et 5 rebonds. Gabe York en ajoute 12. Dans le camp polonais, six joueurs ont marqué au moins dix unités dont Kyle Weaver (15), Alade Aminu (14) et Chris Wright (16). Lors de la prochaine journée, prévue le mercredi 8 janvier, les Strasbourgeois se déplaceront en Espagne pour y affronter BAXI Manresa. Les quatre meilleures équipes (sur 8) de chaque groupe sont qualifiées pour le deuxième tour de la compétition. (Belga)