Ligue des Nations de volley messieurs - Troisième titre pour la France qui bat les États-Unis au set décisif

(Belga) La finale de la Ligue des Nations de volley messieurs a vu la victoire de la France face aux États-Unis, dimanche soir à Bologne, en Italie.

Les Français ont battu les États-Unis 3 sets à 2, ne parvenant à se défaire des Américains qu'au set décisif: 25-16, 25-19, 15-25, 21-25, 15-10. La troisième place est revenue à la Pologne après sa victoire un peu plus tôt dans la journée dans la petite finale aux dépens de l'Italie 3-0 (25-16, 25-23 et 25-20). Samedi en demi-finales, les États-Unis ont éliminé la Pologne 3-0 (25-22, 25-23 et 25-13) et la France n'a pas éprouvé plus de difficulté pour sortir l'Italie 3-0 (25-22, 25-20 et 25-15). La France succède au Brésil au palmarès de cette compétition remportée par la Russie lors des deux premières éditions en 2018 et 2019. Le Covid-19 avait empêché le déroulement de l'épreuve en 2020. Déjà vainqueurs de la Ligue mondiale (ancêtre de la Ligue des nations) en 2015 et 2017, les Bleus viseront désormais le titre mondial, le seul qui leur manque, dans un mois en Pologne et en Slovénie (du 26 août au 11 septembre). (Belga)